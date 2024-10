Decine di stand con un centinaio di tatuatori accuratamente selezionati da tutta Italia; tattoo contest suddivisi per stili e categorie, con giurie di esperti e professionisti del settore; showcase di bartendering; uno spettacolo di body suspension a cura di Zaros, piercer da Brescia; esibizioni con il fuoco e con i serpenti; mostre fotografiche; food, intrattenimento musicale, angoli di cultura bikers e punti shopping anche per i più nerd.

Questo e tanto altro ancora sarà la 9^ edizione del Fovea Tattoo Show (dal 18 al 20 ottobre prossimi, ingresso gratuito): l’ormai tradizionale appuntamento dauno in grado di richiamare a Foggia, anche da fuori regione, decine di migliaia di visitatori, tra appassionati e semplici curiosi del caleidoscopico universo artistico, in continua espansione, dell’inchiostro sotto pelle.

Una kermesse nata nel 2015 che negli anni ha ospitato tattoo artist di caratura internazionale da ogni parte del mondo (tra gli altri Pina Pain da Madrid; così come pure il principe del traditional tebori (esecuzione a bacchetta), ovvero Horimatzu, dall’Australia, solo per citarne alcuni); grazie agli ideatori – nonché titolari dello studio foggiano Lost in Ink Tattoo&Piercing, in via Arpi – Alessandro dell’Aquila e Alessandro Centra, ormai da tempo affiancati da Rosa Cataleta nell’organizzazione della convention del tattoo tra le più popolari del sud Italia.

Anche quest’anno, dunque, per tre giorni, il Padiglione Nuovo dell’Ente Fiera di Foggia (ingresso viale Fortore; orari di apertura della manifestazione: venerdì dalle ore 12 alle 21, sabato e domenica dalle ore 10 alle 22) sarà animato, in primis, dall’attività dei numerosi tattooer di scena, ognuno nel proprio stand, per tatuare chiunque voglia fare del proprio corpo una tela d’arte e magari vincere, con il proprio tatuaggio fresco di realizzazione in loco, il Best in Show del contest by Fovea Tattoo, che mette a gara le migliori realizzazioni eseguite durante lo show, tra i tatuaggi Best of Day e quelli che trionferanno nelle altre categorie di gara.

Il Fovea Tatto Show sarà però un’occasione interessante anche per chi vorrà, molto più semplicemente, avvicinarsi a piccoli passi al mondo del tatuaggio partendo dall’affascinante osservazione non solo di stili, tendenze, rituali e cultura che animano questo mondo ma anche di simili professionisti del settore all’opera (occhio, ad esempio, alla presenza in questa edizione di Marcello Iacovelli, della Bully Tattoo di Roma, tra i più apprezzati tatuatori del panorama italiano che ha lasciato il proprio segno artistico anche su Baby Gang, idolo underground della nuova scena musicale, solo uno dei volti noti passati sotto le mani di Iacovelli).

La 9^ edizione del Fovea Tattoo Show (al centro del programma della Fiera d’Ottobre dauno) andrà inoltre in scena negli stessi giorni in cui la Fiera di Foggia ospiterà anche l’evento Non solo Vintage Market, e cioè il grande mercatino (presso il Padiglione 71) di antiquariato, artigianato, collezionismo, gadget, fumetti, libri, subbuteo, figurine, cd, dvd…e chi più ne ha più ne metta.

Per restare aggiornati sugli eventi in programma al Fovea Tattoo Show 2024 basta seguire le pagine social Fovea Tattoo Show (Facebook) e foveatattooshow (Instagram); o contattare i numeri di telefono 328.0665426 (Rosa) e 328.5897444 (Alessandro).