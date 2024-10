Cattedrale di Foggia gremita per la veglia di preghiera promossa dall’Arcivescovo, Mons. Ferretti, per Gaetano Gentile, Michele Biccari e Samuel Del Grande, i tre giovani tifosi del Foggia scomparsi tragicamente a Potenza mentre erano di ritorno dalla gara del Foggia. C’erano tutti, dal Foggia Calcio all’amministrazione Comunale, passando per i tanti cittadini, tra amici e parenti, e i tifosi rossoneri. “Ora è il momento di amarci e comprenderci, di stare insieme. Una città si vede in momenti come questi”, ha detto Mons. Ferretti nella sua omelia. E all’esterno, non sono mancati cori da stadio tra lacrime e dolore di chi conosceva i ragazzi deceduti e quelli che lottano ancora per la vita.

Oggi, intanto, dopo l’arrivo delle tre salme in città, verrà allestita la camera ardente al Palazzetto dello Sport Russo, adiacente allo Zaccheria. Domani alle 16 i funerali allo stadio, con delegazioni di ultras provenienti da tutta Italia. Nessuno vuole mancare all’ultimo saluto per i tre sfortunati giovani.