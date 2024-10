Arrivano gli #ErasmusDays all’I.I.S. “Adriano Olivetti”, diretto da Maria Carbone. “Dal 2017 a oggi, gli #ErasmusDays sono diventati un appuntamento annuale per tutta la community Erasmus+, in Europa e oltre: una iniziativa che ogni anno celebra i successi di Erasmus+ mettendo in luce le opportunità e i risultati di progetti di mobilità e cooperazione europea e il contributo del Programma alla crescita della cittadinanza europea e alla costruzione dell’Area europea dell’educazione”.

Dal 14 al 19 ottobre 2024, le sedi di Orta Nova, Carapelle e Stornara si animeranno per dar vita ad “Adotta una Nazione”:

-Un viaggio virtuale alla scoperta dei Paesi europei per conoscerne usi, costumi, tradizioni, luoghi.

-Un divertente Speed Date per cimentarsi col francese e l’inglese.

-Una sana e nutriente merenda internazionale.

-Attività di disseminazione della Mobilità Docenti in Finlandia e Studenti in Portogallo.

-Un laboratorio creativo-digitale per scattare selfie, divertirsi, realizzare gadget e rendere indimenticabili gli #ErasmusDays.

Evento in collaborazione con le Associazioni “Beyond Borders” e “Geo Vibe Lab”.