Si è riunita il 10 ottobre la Commissione Ambiente del Consiglio comunale, convocata dal suo presidente, il consigliere Matteo Conversano, per discutere di strategie e soluzioni operative per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata. Erano presenti alla riunione i componenti della commissione – il vicepresidente Marcello Moccia ed i consiglieri Sorbo, Giurato e Bellapianta – e gli assessori all’Ambiente, Domenico Dagnelli, e alla Sicurezza, Teresa Cicolella.

“In prima istanza abbiamo ascoltato la voce dei rappresentati della Teknoservice che hanno confermato, dati alla mano, le criticità riscontrate quotidianamente per le nostre strade e che rendono alquanto difficoltosa l’attività quotidiana dei propri dipendenti. Alla luce di quanto descritto si sono formulate alcune proposte sia per contrastare l’abbandono dei rifiuti sia per migliorare il servizio.” Le parole del presidente della commissione Matteo Conversano. “Al netto di tutto, siamo consapevoli che nulla potrà migliorare se a cambiare non sarà la mentalità di chi continua a perpetrare in maniera scellerata condotte lesive. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti all’incontro per il prezioso contributo e auspico che tutti i rappresentanti politici che oggi rivestono ruoli di responsabilità partecipino attivamente ai tavoli di discussione per il bene della nostra città”, conclude il presidente della commissione.

“Si tratta di un ulteriore passo concreto per la risoluzione di problematiche ormai croniche nel nostro sistema di raccolta differenziata, uno su tutti l’abbandono sconsiderato di rifiuti. Insieme all’assessora Cicolella abbiamo ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale al contrasto di questo fenomeno con la dotazione di nuove fototrappole installate dove più grave è il fenomeno”, commenta l’assessore all’Ambiente Domenico Dagnelli. “Ho convocato tutte le associazioni ambientaliste della nostra città per la giornata di domani, 15 ottobre, per avviare una più serrata collaborazione utile a fermare gli abbandoni: abbiamo bisogno di un’alleanza tra i cittadini che amano questa città e le istituzioni; la sola repressione non basta. Invito chiunque abbia a cuore la situazione a partecipare”, conclude l’assessore Dagnelli.