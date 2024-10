Ogni tappa sarà lo scenario per la narrazione di storie e leggende sul 1° novembre orsarese, la notte dei Fucacoste e cocce priatorje: è questo il percorso del Ghost Tour, la visita guidata notturna attraverso la quale giovedì 31 ottobre, dalle ore 21.30, i visitatori potranno conoscere Orsara di Puglia e il suo carattere più misterioso. Sarà Leonarda Poppa, guida turistica abilitata della Regione Puglia, ad accompagnare i turisti che prenoteranno la partecipazione alla visita contattando il 353 3998020.

Il Ghost tour è alla sua prima edizione. È stato ideato per offrire un affascinante anteprima del 1° novembre orsarese proprio alla vigilia della giornata in cui si celebrerà la ricorrenza antichissima dei Falò e delle zucche antropomorfe. Ognuno dei luoghi del tour è stato scelto perché in esso sono ambientati gli antichi racconti, tra mistero e leggenda, tramandati oralmente di generazione in generazione. Fra le tappe del Ghost Tour c’è anche la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, detta anche “Chiesa dei morti” poiché un tempo era sede della Confraternita della Buona Morte. I teschi scolpiti sulla facciata sono uno dei simboli che ricordano il legame tra vita terrena e mondo ultraterreno. Giovedì 31 ottobre, il Ghost Tour inizierà alle ore 21.30 dall’Info Point di via Mentana.

Giovedì 31 ottobre, sempre nell’ambito del programma della vigilia dei Fucacoste (che, lo ricordiamo, si celebrano il 1° novembre), il Ghost Tour sarà preceduto da visite guidate e iniziative della ventunesima Giornata Nazionale del Trekking Urbano, che a Orsara di Puglia prenderà il via con eventi e visite guidate dalle 10.30 alle 17 (prenotazioni al 353.3998020).

Il 31 ottobre, inoltre, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, grandi e piccoli potranno partecipare al Laboratorio delle Zucche (prenotazioni al 347.235 5349).

IL 1° NOVEMBRE. Venerdì 1° novembre ci saranno attività dal mattino fino a notte fonda. I laboratori delle zucche e le visite guidate cominceranno rispettivamente alle 9.30 e alle 10. Alle 11.45 sarà aperta “La via delle zucche” per ammirare le creazioni antropomorfe che decoreranno il paese. Venerdì gli spettacoli cominceranno già dalle ore 13. Alle ore 19, in ogni angolo del borgo saranno accesi i falò. Dalle ore 20, prenderanno il via gli spettacoli musicali itineranti. Alle 23.30 la processione della Confraternita Santa Maria delle Grazie. I Fucacoste hanno molti punti di contatto con gli aspetti più originari e antichi di Halloween, ma la ricorrenza orsarese è celebrata con modalità e spirito differenti. Il 1° novembre di Orsara probabilmente ha origini precedenti alla diffusione del cristianesimo, legate agli antichi riti che celebravano l’inizio del tempo ciclico, una sorta di “capodanno agricolo”, e il legame inscindibile tra la vita e la morte. Secondo la tradizione orsarese, le anime dei defunti per una notte tornano fra i vivi e alle loro dimore terrene, si riscaldano e poi riprendono il loro cammino. Secondo la credenza popolare, la zucca accesa aiuta i defunti a ritrovare la casa in cui hanno vissuto la loro vita terrena.

ENTRO LE 18 IN PAESE. Venerdì 1° novembre gli accessi al borgo saranno presidiati. Quando i parcheggi saranno esauriti, l’ingresso delle auto in paese sarà inibito. Il consiglio è di arrivare dal mattino o entro il primo pomeriggio e comunque prima delle ore 18. Il parcheggio per i disabili è accessibile su prenotazione all’indirizzo email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it indicando nominativo, numero di telefono e targa. Gli autobus organizzati e i camper dovranno comunicare nominativo, numero di telefono di un referente e targa del mezzo entro il 28 ottobre all’indirizzo email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it.