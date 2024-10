Al via, il 29 ottobre alle ore 17.30, la terza edizione del Festival “Leggo, ergo sum”, la rassegna di incontri culturali dell’I.I.S. “Adriano Olivetti”, MAO FM 19.77 e il Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella, tutti sottoscrittori del Patto per la Lettura del Comune di Orta Nova. Il Festival, anche quest’anno sotto gli auspici del CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) e in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana”, si arricchisce del patrocinio del Rotary Club di Cerignola e di Federico II Eventi. Toccherà quindi a Toni Augello con il romanzo “La porta della neve” inaugurare gli incontri al C-LAB MAO, in piazza Mario Frasca. Seguiranno a novembre ben tre incontri: mercoledì 13 Giovanni Lamannuzzi con “Sotto il cielo”, mercoledì 20 Nico Catalano con “Essere Puglia. Storie e imprese di chi ha deciso di tornare” e giovedì 28 don Salvatore Miscio con “Dio del Cielo, vienimi a cercare. Faber, uomo in ricerca”. La rassegna proseguirà poi fino a maggio, per chiudersi come da tradizione con l’iniziativa nazionale di promozione della lettura de “Il Maggio dei Libri”. Sarà una lunga edizione carica di temi e significati, nomi e personaggi, parole e musica, in cui al centro saranno sempre le storie raccontate e ascoltate, ma soprattutto le emozioni. Quelle da portare a casa con un libro, leggere tra le righe, vivere.