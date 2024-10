È stata lanciata qualche giorno fa dall’associazione Candela Protagonista una petizione online contro “la puzza” che attanaglia il borgo di Babbo Natale ormai da mesi. Si tratterebbe di odori provenienti dalla neo centrale a biogas Bel Agri, sorta qualche mese fa in località Serra Giardino, a poche centinaia di metri dal centro abitato. “Ci sono giorni, come ad esempio il 20/10/2024, in cui l’aria è davvero irrespirabile in tutto il centro abitato e la puzza si sente addirittura anche nei paesi limitrofi. È un problema che tocca personalmente noi e tutti i cittadini candelesi, minacciando il nostro diritto a respirare aria salubre” – tuonano da Candela Protagonista. “Invocando il diritto di tutti i cittadini a respirare aria pulita, chiediamo con forza che vengano intraprese azioni immediate per affrontare la questione. Chiediamo all’Amministrazione Comunale, alla Provincia di Foggia, all’Asl e a tutti gli entri preposti di indagare sulla fonte dell’odore e imporre sanzioni appropriate alla centrale a biomasse Bel Agri, nel caso in cui siano accertati come colpevoli di causare questi disservizi e, ovviamente, la risoluzione del problema.” La petizione in due giorni è stata già firmata da più di 100 cittadini, pronti sostenere i propri diritti e ad esigere un intervento immediato per bloccare l’odore nauseante che affligge il paese.

comunicato stampa Candela Protagonista