Un patto per la sicurezza nell’area dei Cinque Reali Siti. Il documento è stato sottoscritto stamane in Prefettura a Foggia, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine provinciali e dei cinque Comuni interessati: Orta Nova, Ordona, Carapelle, Stornara e Stornarella. Un intervento quantomai necessario, in un territorio interessato da fenomeni di criminalità, abusivismo edilizio, furti d’auto e nelle abitazioni, con ben due gestioni commissariali, una ordinaria e una per mafia.

Previsto un potenziamento degli organici, l’attuazione di una Polizia inter-comunale per garantire un interscambio di forze dell’ordine e un rafforzamento del sistema di videosorveglianza in tutti i comuni dell’area. Non da meno saranno le politiche sociali che verranno attuate per tutelare maggiormente i cittadini per arrivare al superamento delle aree di degrado e a un generale miglioramento delle condizioni di vita. L’intervista video al sindaco di Ordona, Adalgisa La Torre, sindaco di Ordona che è anche Presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti.