Giovedì 7 novembre, alle ore 9.30, presso l’I.I.S. “Einaudi” di Foggia (via Napoli, 103) sarà presentato il Catalogo del Piano Strategico della Promozione Salute nella Scuola 2024-2025 (tredicesima edizione). Previsto dal Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole e promosso da Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Catalogo è rivolto agli studenti della provincia di Foggia.

Il programma, in particolare, prevede interventi di prevenzione finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’Agenda Europea 2030 di “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”.

Alla presentazione saranno presenti: il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Puglia Giuseppe Silipo*; il Dirigente Ufficio V-AT Foggia Alfonso Vito*; il Dirigente Servizio Promozione della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Puglia Nehludoff Albano; il Coordinatore Gruppo Tecnico Interistituzionale (GTI) e Rapporti con Ufficio Scolastico Regionale Pasquale Pedote; la Direttrice Sanitaria della ASL Foggia Mara Masullo; il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Foggia Michele Panunzio; il il Coordinatore del Gruppo Interdisciplinare Aziendale (G.I.A.) – Scuola e Salute Leonardo A. Brandonisio e i componenti del G.I.A. con i referenti di progetto.

Il catalogo è consultabile e scaricabile dal portale della Salute: https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/prevenzione/scuola.