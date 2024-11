Il “Team Panessa & Partners” ha organizzato per martedì 19 novembre 2024, a partire dalle ore 9, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, a Foggia, un appuntamento di formazione in criminologia clinica applicata e aggiornamento intitolato “La strage di Orta Nova”.

Il convegno -che gode dei patrocini dell’Ordine degli Avvocati, dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Ordine degli Psicologi, dell’Ordine degli Assistenti Sociali e della Polizia locale di Foggia – è incentrato sul tragico pluri-omicidio-suicidio del 12 ottobre 2019, quando Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria, uccise la moglie e le due figlie minorenni, di 13 e 18 anni, poi si tolse la vita.

L’evento ha la finalità di sensibilizzare sul tema i professionisti addetti ai lavori e di fornire loro un’importante occasione di studio e approfondimento dal punto di vista criminologico, sociale, psicologico, legale e giornalistico.

Relatori dell’incontro saranno la Dr.ssa Rosaria Renzetti, Magistrato presso il Tribunale di Foggia;

l’Avv. Christian Padalino, penalista presso il Foro di Foggia, il Dott. Filippo Ingarao, Presidente dell’Associazione Scienze Forensi; l’Avv. Potito Marucci, penalista presso il Foro di Foggia; Francesco Arcuri, Ispettore in quiescenza della Questura di Foggia; la Dr.ssa Ines Panessa, Psicologa Forense e Psicodiagnosta, Consulente della Procura della Repubblica; il Giornalista Loris Castriota Skanderbegh.

Al convegno, porterà una testimonianza Antonio Curcelli, l’unico della famiglia sopravvissuto alla strage, perché all’epoca residente in altra città.

L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria e conferisce crediti da parte degli Ordini patrocinanti.

Per informazioni e contatti, si può telefonare ai numeri 338.8689013 e 328.1517654.

IL PROGRAMMA

Ore 9 – Registrazione partecipanti

Ore 10 – Saluti istituzionali

Ore 10.30 – Presentazione dei lavori – Moderatore: Loris Castriota Skanderbegh

Ore 11 – Dr.ssa Rosaria Renzetti – L’archiviazione del processo e le motivazioni del provvedimento

Ore 11.30 – Dott. Filippo Ingarao – Strumenti di indagine e sopralluogo sulla scena del crimine

Ore 12 – Loris Castriota Skanderbegh – Cronaca e deontologia: i casi di omicidio-suicidio

Ore 12.30 – Avv. Christian Padalino – La difesa delle vittime e le condanne degli autori di reato

Ore 13 – Pausa pranzo

Ore 15 – Ripresa dei lavori

Ore 15.30 – Avv. Potito Marucci – Tutela e difesa dei diritti delle vittime

Ore 16 – Isp. Francesco Arcuri – Le tecniche di indagine investigativa

Ore 16.30 – Dr.ssa Ines Panessa – L’elaborazione del disturbo post traumatico da stress in seguito alla strage- Valutazione psicodinamica del “family mass murder”Ore 17 – Conclusioni e chiusura dei lavori.