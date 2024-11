Apriranno 3 nuovi cantieri di edilizia scolastica nel 2025 con l’obiettivo di migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti alla popolazione studentesca e alle loro famiglie. Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Michele Lasalvia, il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri, 15 novembre, la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 per includervi tre opere: la costruzione della mensa a servizio dell’Istituto Comprensivo Don Bosco-Battisti e la ristrutturazione della mensa del plesso di Borgo Tressanti dello stesso Istituto Comprensivo; la ristrutturazione della mensa dell’Istituto Comprensivo Carducci-Paolillo.

L’importo dei lavori ammonta, complessivamente, a 1,6 milioni di euro; fondi rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Grazie al PNRR, abbiamo l’opportunità di compiere un intervento epocale sull’edilizia scolastica 50 anni dopo il lungimirante piano di sviluppo che portò alla costruzione della gran parte degli attuali plessi”, commenta l’assessore Michele Lasalvia.

“Da allora ad oggi le esigenze di alunni e studenti, e delle loro famiglie, si sono radicalmente modificate ed è diventato essenziale, tra l’altro, garantire il servizio di somministrazione dei pasti per allungare il tempo scuola e supportare i nuclei familiari in cui lavorano entrambi i genitori. I cantieri apriranno nei primi tre mesi del 2025 ed i lavori termineranno entro la metà del 2026, come prescritto dalle norme attuative del PNRR. Esattamente come accadrà per i 3 nuovi asili nido dei quartieri Torricelli, Santa Barbara e Fornaci su cui investiremo oltre 3 milioni di euro”, conclude l’assessore Lasalvia.