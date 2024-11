Domenica pomeriggio. Ora del caffè. Un gruppo di amici, seduto davanti a un bar di Castelluccio dei Sauri, tra una chiacchiera e l’altra, pensa a come animare il successivo fine settimana in paese. Nasce così l’idea del Trekking per la Pace, che si svolgerà domenica 24 novembre lungo i sentieri della Via Francigena. “Un evento unico, nato dalla voglia di unire le persone attraverso la condivisione di una giornata all’insegna della natura, dello sport e della pace, coinvolgendo anche le associazioni del territorio, come la Pro Loco di Ordona, che ringraziamo per il prezioso contributo”, raccontano i promotori. “La passeggiata si svolgerà lungo i suggestivi sentieri della Via Francigena, trasformando Castelluccio dei Sauri in un punto d’incontro per appassionati di trekking, ciclisti e cavalieri, ma anche per chi cerca semplicemente un’occasione per stare insieme in armonia”, proseguono. Appuntamento, dunque, alla prossima domenica autunnale, quando Castelluccio dei Sauri si trasformerà in un grande palcoscenico di pace e convivialità grazie al Trekking per la Pace, un evento dedicato a tutte le famiglie del territorio. “Una giornata pensata per vivere all’aria aperta e godere delle bellezze naturalistiche della zona, promuovendo un messaggio di unione e solidarietà”, sottolineano gli organizzatori. “Una bella passeggiata all’insegna della pace, auspicando la fine di tutte le guerre, causa di immani sofferenze”. L’evento permetterà ai partecipanti di scegliere tra diverse modalità di esplorazione del territorio: a piedi, in bici, a cavallo o con mezzi fuoristrada. I percorsi si snoderanno lungo tratturi locali e tratti della famosa Via Francigena, con opzioni adatte a ogni età e livello di esperienza. L’appuntamento è alle 08:30 in Piazza Municipio, per effettuare le iscrizioni. Con un piccolo contributo di 10 euro per l’iscrizione, ogni partecipante riceverà un gadget di benvenuto, un ricordo simbolico di questa giornata speciale. Saranno previsti tre tipi di percorso, studiati per agevolare la partecipazione di tutti.

Percorso A: per bambini, mamme e anziani. Orario di partenza: 09:30. Un tragitto breve e rilassante che partirà da Via Circonvallazione, attraversando Via Roma fino al supermercato Di Giovanni, per poi proseguire verso le due scuole, la caserma dei carabinieri, tornando in Piazza Municipio, e passando per il Belvedere e il Boschetto. Una volta rientrati in piazza, i più piccoli potranno subito divertirsi con i gonfiabili, il trucca-bimbi e altre attività ludiche, in compagnia di genitori e nonni.

Percorso B: per adulti e adolescenti. Orario di partenza: in bici, a cavallo o con mezzi fuoristrada alle 10:00; a piedi alle 10:15. Un tragitto di media lunghezza, perfetto per chi cerca un’esperienza più dinamica. Il percorso partirà da Piazza Municipio e si dirigerà verso la discesa accanto al ristorante Dades, fino alla Via Francigena, nella località Saldone. Il ritorno avverrà attraverso la Strada Rossa, passando per il campo sportivo, il marciapiede del cimitero, e attraversando Piazza Cesare Battisti, fino a Piazza Municipio.

I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra percorsi di varie distanze: Distanza A di 2 km, Distanza B di 5 km e Distanza C di 11 km. Per i più audaci, possibilità di un percorso da ben 17 km. In piazza non mancheranno momenti di festa, con gonfiabili e trucca-bimbi per i più piccoli, musica dal vivo, momenti di socialità e allegria per tutta la comunità. “Il Trekking per la Pace non sarà solo un evento sportivo e naturalistico, ma una vera celebrazione della pace e dello stare insieme, valorizzando il legame tra le persone e il territorio”, affermano i promotori. “L’iniziativa mira a coinvolgere l’intera comunità di Castelluccio dei Sauri, trasformando una semplice domenica in un’occasione speciale di incontro e divertimento. Il vero cuore dell’evento è il messaggio: la pace. Attraverso la condivisione, il movimento e la riscoperta dei legami con il territorio e tra le persone, il Trekking per la Pace vuole promuovere valori fondamentali come la solidarietà, l’amicizia e il rispetto reciproco”, spiegano. “Il Trekking per la Pace è molto più di un evento: è il simbolo di come anche una semplice idea, nata davanti a un caffè, possa trasformarsi in qualcosa di straordinario”. L’entusiasmo per questa iniziativa ha fatto nascere il desiderio, tra gli organizzatori e i partecipanti, di renderla un appuntamento fisso, per continuare a costruire ponti tra le persone e con il territorio. “Questo evento può dimostrare che, a Castelluccio dei Sauri, la pace può essere vissuta camminando, pedalando o cavalcando, ma soprattutto incontrandosi e condividendo esperienze che arricchiscono lo spirito”, concludono. “Una giornata da vivere e un messaggio da condividere con chiunque”. Sempre in Piazza Municipio, inoltre, verrà spillata una birra della pace proveniente direttamente dall’Oktoberfest di Monaco, mentre presso il ristorante Al Vecchio Casale di Antonio De Nittis sarà possibile consumare uno speciale Menù Trekking pensato appositamente per l’occasione.