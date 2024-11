Si è svolta questa mattina a Foggia la celebrazione della Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri “Maria Virgo Fidelis”, dell’83° Anniversario della Battaglia di Culqualber e della Giornata dell’Orfano.

La Santa Messa, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri, è stata officiata nella Parrocchia Madonna del Rosario, in via Guglielmi, da S.E.R. Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia – Bovino, che nel corso della funzione religiosa ha evidenziato i valori che ispirano l’operato dei Carabinieri, in Italia e all’estero, in favore della popolazione.

La cerimonia, a cui hanno partecipato le Autorità locali civili e militari, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, si è conclusa con un intervento tenuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Michele Miulli, che ha rivolto un commosso omaggio alle vedove e ai familiari dei caduti dell’Arma presenti alla funzione religiosa e un saluto e un ringraziamento a tutte le persone intervenute, tra cui un coro degli alunni della Kindergarten e dell’Istituto Comprensivo Alfieri Garibaldi ed i loro insegnanti, che al termine della Santa Messa hanno intrattenuto i presenti intonando un canto alla Vergine Maria. Il Colonnello Miulli ha poi ricordato come il 21 novembre vengano rievocati la Presentazione al Tempio di Gerusalemme della Beata Vergine Maria – avvenuta nel 1949, anno della proclamazione della Virgo Fidelis” a Patrona dei Carabinieri -, l’anniversario della battaglia di Culqualber – per la quale alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, dopo quella ottenuta in occasione della partecipazione alla Prima Guerra Mondiale – e la Giornata dell’Orfano, che dal 1996 rappresenta un momento di vicinanza alle famiglie dei Carabinieri scomparsi. Il Comandante Provinciale ha poi ricordato come le tre ricorrenze siano associate ad altrettanti concetti che da sempre hanno contraddistinto l’Arma e che ispirano tutti i Carabinieri nello svolgimento dell’attività istituzionale: Fedeltà, Dovere e Prossimità. Al termine del suo intervento, il Colonnello Miulli ha espresso parole di profonda gratitudine rivolte a tutti i Carabinieri del Comando Provinciale per il servizio quotidianamente svolto con abnegazione e spirito di sacrificio in favore della collettività, non mancando di ringraziare S.E. il Prefetto di Foggia, i rappresentati dell’Autorità Giudiziaria, il Questore, i vertici delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi ad ordinamento civile, i delegati intervenuti in rappresentanza degli enti territoriali e tutti coloro che hanno favorito e supportato, in uno spirito di corale e condivisa collaborazione istituzionale, le attività dell’Arma in questa provincia.