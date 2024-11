Ritorna in scena ‘Frammenti dentro’, il monologo scritto, diretto e interpretato da Dino La Cecilia che racconta la crisi sentimentale di una coppia toccando temi tanto scottanti quanto attuali come la violenza di genere. Lo spettacolo, infatti, si terrà in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne presso la Biblioteca Comunale di Ordona alle ore 18.00 di lunedì 25 novembre. In scena La Cecilia accompagnato dal maestro Guido Paolo Longo che con le sue improvvisazioni al pianoforte scandirà la partitura narrativa dello spettacolo, e da voci femminili fuoriscena che rappresenteranno i ricordi, i frame che vivono nella testa di Guglielmo, il protagonista. A seguire è previsto un dibattito tematico con gli spettatori alla presenza degli artisti e della dottoressa Mara Montoya, psicologa del ‘Centro Clinico Ipsum Foggia’.

“È un monologo – spiega La Cecilia – che narra, con una cifra stilistica molto contemporanea, evocativa e a tratti lucidamente amara, la storia della crisi sentimentale di una giovane coppia, da cui si dipanano delle riflessioni di ampio respiro sulla famiglia attuale, con un focus particolare sulla violenza perpetrata ai danni della donna. Attraverso le parole di Guglielmo, ho deciso di raccontare le dinamiche relazionali del protagonista. L’idea di partenza è stata quella di dare espressione alle tensioni più profonde dei rapporti uomo/donna e genitore/figlio, cercando di mettere a fuoco anche e soprattutto il drammatico smarrimento dei bambini. Innocenti, indifesi i figli sono, infatti, costretti a subire le scelte di adulti, mai consapevoli fin in fondo dei danni che arrecano alla loro sensibilità”.