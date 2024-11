E’ un gesto di grande solidarietà e di assoluta generosità che può salvare una vita: raggiunte quaranta donazioni di cellule staminali ematopoietiche al Policlinico Foggia nel Centro Donatori Midollo Osseo, responsabile la Dott.ssa Filomena Sportelli, afferente al Servizio di Immunoematologia e Trasfusione, Direttore f.f. Dott. Tommaso Granato.

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche, provenienti da un donatore che risulti compatibile con il paziente, si è affermato come una delle strategie terapeutiche più utili nella cura di alcune malattie, come le talassemie, le leucemie, i linfomi, i mielomi e, in alcuni casi, i tumori solidi e le malattie autoimmuni, per le quali le terapie convenzionali offrono scarse possibilità di guarigione.

La compatibilità completa in ambito familiare tra sorelle/fratelli è solo 1 su 4, mentre tra non consanguinei è pari a 1 su 100.000. Per questo è importante che il più ampio numero possibile di persone si iscriva al Registro Nazionale Donatori Midollo Osseo, noto come IBMDR.

Negli ultimi anni il Centro Donatori Midollo Osseo del Policlinico Foggia ha selezionato ed iscritto 3650 potenziali donatori al Registro IBMDR, seguendoli durante tutti gli steps previsti.

Per programmare la propria iscrizione al Registro Nazionale IBMDR è possibile prenotarsi tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso il Centro Trasfusionale del Policlinico Foggia ai numeri 0881 732190 – 0881 733834.