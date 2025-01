La protezione civile AVRV del Comune di Roseto Valfortore continua ad alzare il livello di prevenzione sul territorio, dimostrando quanto sia fondamentale l’unione tra istituzioni, associazioni e cittadini per affrontare ogni tipo di calamità.

Grazie al progetto RV-Alert, un sistema di allerta pubblico innovativo e completamente gratuito, i cittadini di Roseto Valfortore possono ricevere informazioni tempestive e aggiornate su allerte meteo, dissesti idrogeologici, viabilità, incendi e altre situazioni di emergenza. Il sistema utilizza il popolare canale Whatsapp per raggiungere chiunque abbia un telefono connesso a internet, rendendo il flusso di comunicazioni rapido e diretto.

RV-Alert non è solo un sistema tecnologico ma un passo avanti verso una cittadinanza attiva e consapevole. “Il progetto mira a mettere ogni cittadino al centro del processo di prevenzione,” spiega Stefano Rossi, Vice Sindaco e delegato alla protezione civile nonché socio volontario dell’AVRV. “Vogliamo rendere la popolazione protagonista nella mitigazione dei rischi, non solo destinataria di informazioni. Sapere come comportarsi in caso di emergenza è tanto importante quanto ricevere la notizia di un pericolo imminente.”

La protezione civile AVRV non si limita alla gestione delle emergenze: è un punto di riferimento costante, impegnata nella formazione, nella sensibilizzazione e nel rafforzamento della resilienza della comunità. “Roseto Valfortore è un piccolo borgo, ma la nostra protezione civile è un gigante in termini di dedizione e capacità,” continua il Vice Sindaco Rossi. “Siamo davvero fortunati ad avere un’associazione che lavora senza sosta per garantire la sicurezza e il benessere del nostro territorio.”

Il lavoro della protezione civile di Roseto Valfortore è un esempio da seguire, non solo per il sistema RV-Alert, ma anche per il modo in cui ha saputo coinvolgere i cittadini e metterli al centro delle proprie azioni. Grazie a questa realtà, il nostro borgo è meglio preparato ad affrontare le sfide del futuro, dimostrando che la prevenzione è una responsabilità condivisa, capace di unire e rafforzare l’intera comunità.

di Antonio Pastore