Si è conclusa ieri la fase di stage del percorso di formazione OF/2016 “Operatore della Ristorazione” a valere sulle risorse del Por Puglia 2014/2020 e curato dal Centro di Formazione “Padre Pio” di Orta Nova. Quindici sono stati gli studenti che hanno sperimentato una valida esperienza di complessive 40 ore presso rinomati ristoranti del centro di Valencia quali: Palacio Reina Victoria, Le Mary, Gaspar Restaurant, Foodoo Gran Via, Foodoo Centro, Baltasar Restaurant, Restaurant Puerta del Mar, Tabeena Los Gomez.







Arrivati in Spagna con volo Alitalia il giorno 15 dicembre u.s. – accolti dallo staff dell’organizzazione – nella giornata di lunedì, successivamente all’evento di apertura, i corsisti si sono catapultati in un “full immersion” giornaliero fondamentale per apprendere e visionare le tecniche della cucina spagnola, oltre che rafforzare le competenze linguistiche.

Gli studenti hanno soggiornato presso il Damia Bonet, top residenza Universitaria, struttura di eccellenza con tutti i confort situata nel meraviglioso e vivibile quartiere universitario.

La fase di stage in Valencia fortemente voluta dall’Ing. Michele Massa, direttore del Centro di formazione, ha rappresentato un valore aggiunto sia in termini formativi ma anche di conoscenza del territorio attraverso le visite delle bellezze paesaggistiche; ancora una volta sì è fatto centro. L’organizzazione e le relazione in terra spagnola sono state curate dall’agenzia Dolcevita “Turismo & Formazione” di Canosa di Puglia.

Comunicato Stampa