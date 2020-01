Un lupo solitario ha aggredito un allevamento di pecore e agnelli in agro di Carapelle, all’interno dell’azienda agricola “Mangiacotti”. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza documentano l’ingresso di un lupo nella zona recintata, alle ore 3 circa della notte tra il 3 e il 4 gennaio 2019, e la successiva aggressione che ha portato alla morte di quattro animali, divenuti prede per l’affamato mammifero.







Sul posto sono giunti i vigilantes della Securpool che non hanno potuto far altro che constatare la morte degli animali e segnalare alle pubbliche autorità la presenza di un lupo in zona, presenza tra l’altro che era già stata documentata con video e foto dagli utenti dei social network di Carapelle nelle scorse settimane.







QUI LE IMMAGINI