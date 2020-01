📣 MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Concettualmente PRIMIS sta per “primordiale”, intendendo per tale l’approccio semplice e naturale con la vite ed il vino.

E’ un progetto che nasce nel 2003 a Stornarella, in provincia di Foggia, ad opera di due giovanissimi tecnici, Nicola Selano, agronomo, e Gianni Mauriello, enotecnico, entrambi ventiquattrenni ed entrambi figli di agricoltori.



Sono in controtendenza rispetto alla zona di riferimento. Alla gestione, vecchia e fuori epoca, del vigneto a tendone pugliese ad altissime rese per ettaro, consuetudine purtroppo ancora assai radicata nel foggiano, contrappongono un piccolo patrimonio di vigneti a controspalliera, impiantati e condotti con le più moderne tecniche viticole.



Hanno ripescato i vitigni autoctoni più interessanti (Bombino Bianco, Greco, Nero di Troia, Negroamaro, Montepulciano, Ciliegiolo, Aglianico) innestando in campo le talee prese dai migliori vigneti della zona, non tralasciando, però, la capacità di attecchimento di taluni internazionali (Chardonnay, Sauvignon, Syrah, Merlot), quelli più adatti alle condizioni ambientali della stessa zona.



In cantina, poi, si respira la stessa aria di ricerca ed approfondimento dei vigneti. E’ tutto molto moderno, in scala ridotta (il serbatoio più grande è di soli 100 hl) ma estremamente essenziale. La passione e la premura dei due giovani si manifesta anche qui. I pavimenti ed i serbatoi di acciaio brillano, le attrezzature di vinificazione sono gelosamente custodite, nuovamente imballate quasi come fossero appena arrivate e già pronte per l’ennesima vendemmia, le bottiglie confezionate e “coccolate” in ambienti termocondizionati.



L’ottimismo è forte da Primis. Le cose stanno andando per il verso giusto. L’obiettivo di questa giovane azienda resta quello di crescere, non in quantità, ma in qualità, proponendo le migliori caratteristiche possibili di nobili vitigni in un territorio irrequieto e sostanzialmente ancora inesplorato.