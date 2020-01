Diffondiamo integralmente il messaggio di solidarietà inoltrato dal Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, in merito all’atto intimidatorio ai danni di un esercizio commerciale di Orta Nova.







Carissimi, ancora una volta la nostra Città di Orta Nova è stata colpita da un episodio di violenza gratuita, ai danni di un esercizio commerciale, con un gesto volto a creare paura e sfiducia nel bene comune e nel futuro della nostra comunità civile.

Siamo vicini, a quanti hanno vissuto momenti di paura, ma non si sono tuttavia arresi di fronte ad un gesto così spregevole; allo stesso tempo ci diamo appuntamento per pregare insieme giovedì prossimo 16 gennaio alle ore 19.30, nella chiesa della B.V.M. dell’Altomare, per chiedere al Signore Misericordioso il dono della conversione di quanti con i loro gesti malavitosi tentano di distruggere le nostre città, e per implorare i doni del coraggio e della speranza per saper reagire a tanto male. Vi aspetto numerosi.

Sua Eccellenza

Monsignor Luigi Renna