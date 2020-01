Cosa succede quando la tua più cara amica, che vive dall’altra parte del mondo, ti manda un’ecografia? L’annuncio di Clara smuove Alice e la porta a raccontare la propria esperienza di mamma attraverso mille risvolti e sfaccettature. La Pozzolis Family, formata da Alice, Gianmarco e dai figli Giosuè e Olivia, è la famiglia più celebre del web italiano. La loro pagina Facebook ha più di 800.000 like e lo spettacolo che stanno portando in giro nei teatri della penisola sta riscuotendo grande successo. In questo libro, tra risate e riflessioni, la famiglia è protagonista di un racconto di vita in cui si incrociano le “sotuttoio”, che vogliono insegnare come crescere i figli, ma anche persone che di famiglia non vogliono sentir parlare. L’ingrediente fondamentale, quello che può tutto, è l’Amore: quello dei figli, che ti fa dimenticare per un attimo le difficoltà; quello di chi è affianco a te e ti aiuta a vivere appieno le tue emozioni; l’amore per un’amica lontana ma che senti vicina. Un libro sincero, divertente, da far leggere alle neo mamme.

Se fosse cibo:

Pollo e patatine fritte, il pranzo preferito dai bambini!

Racchiuso in una frase:

Non è facile rispettare tutto e tutti. Te stesso, i tuoi figli, il lavoro, la passione degli altri, il tempo! E allora si cerca di andare controcorrente e di comportarsi bene, di fare attenzione, e inizialmente ci si riesce anche, e si è felici perché si pensa di essere tra quelli che fanno la differenza, quelli che se tutti fossero come noi! Poi arriva la stanchezza e lì diventa difficile essere coerenti a lungo, e allora da primi della classe si diventa quelli che cercano scuse plausibili per aver attaccato le cicche sotto il banco. (p. 104)

Edizione Utilizzata:

The Pozzolis Family, L’amore si moltiplica, Mondadori, Milano 2019

Dove trovare il libro:

