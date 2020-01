Club Liberal Monti Dauni – Ruberto si rivolge a Sindaco e giunta comunale di Rocchetta Sant’Antonio Fg, perché si attivino nei confronti di poste italiane per risolvere il problema del ritardo nella consegna della corrispondenza nel comune di Rocchetta.







Nel suo intervento il Club Liberal evidenzia come, nel comune di Rocchetta da molte settimane la consegna della posta è in ritardo cronico, Il Club Liberal Monti Dauni, dunque chiede a sindaco e giunta comunale di intervenire presso gli organi provinciali regionali di poste italiane affinché il problema venga risolto alla radice, considerato che la consegna in ritardo della posta provoca innumerevoli disagio cittadini, nei pagamenti e nella ricezione della corrispondenza, considerato che il Comune è composto da un’alta percentuale di anziani, non usando gli stessi i nuovi strumenti digitali.

Ne consegue che afferma Ruberto, i piccoli comuni tra problemi infrastrutturali viarii e di corrispondenza e sanitari, sono al collasso definitivo, vivere in un piccolo comune è sempre più una difficoltà, quando invece dovrebbe essere una scelta di vita per i cittadini che vivono, urge dunque dare loro le stesse opportunità che si hanno nei centri di medie dimensioni; Ci si augura che nelle imminenza anche delle prossime elezioni regionali la Regione Puglia voglia dare un nuovo assetto normativo per i piccoli comuni garantendo loro i servizi pubblici essenziali, ne va della loro vita o della loro morte.

Comunicato Stampa

Club Liberal Monti Dauni