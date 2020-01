E’ iniziata la seconda fase relativa al progetto “Stop Bullying – Safe School Zone”, attivato nell’ambito sociale di Cerignola e dei Cinque Reali Siti dalla cooperativa sociale SocialService. Il percorso tematico volto ad informare e formare sul tema del bullismo e del cyberbullismo è giunto ad una fase molto importante, quella dei laboratori formativi all’interno delle scuole, dopo aver terminato la fase dei workshop rivolti ai docenti e alle famiglie di tutti i Comuni del comprensorio.







Tra gennaio e marzo, infatti, ogni scuola pilota, precedentemente individuata dall‟U.S.T. di Foggia, ospiterà il progetto nelle classi selezionate. Qui la Socialservice realizzerà degli incontri, di due ore ciascuno, uno al mese, in cui la psicologa e la pedagogista entreranno in classe per rapportarsi coi ragazzi rispetto a temi quali l’importanza della regola, il bullismo, il cyberbullismo, i rischi del mondo digitale. Il tutto sarà svolto con espedienti accattivanti per i quali si richiede la partecipazione attiva e coinvolta degli studenti.

I laboratori, infatti, sono finalizzati ad istaurare un rapporto personale con i ragazzi. Attraverso la metodologia della lezione partecipata, si cercherà di raggiungere l’obiettivo educativo di fare in modo che i ragazzi imparino a ragionare correttamente su ciò di cui si sta parlando. Di seguito il calendario degli appuntamenti, con le scuole dove si terranno le lezioni partecipate: ICS Aldo Moro di Carapelle (13 gennaio), Scuola Elementare V Circolo di Cerignola (27 gennaio), Don Bosco – Battisti Cerignola (27 gennaio), ICS Carducci Paolillo di Cerignola (dal 20 al 21 gennaio), Scuola Media Pavoncelli di Cerignola (13 gennaio), ICS Sandro Pertini di Orta Nova (il 14 e il 24 gennaio), ICS Giovanni Paolo I di Stornara (17 gennaio), ICS Aldo Moro di Ordona (31 gennaio).

