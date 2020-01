La Regione Puglia ha diffuso i dati ufficiali sulla movimentazione turistica del 2018, stilati in base alle presenze dei turisti nelle strutture ricettive dei vari Comuni del territorio regionale. Il report è un documento utile per capire l’attrattività dei vari centri foggiani e, rapportando i dati agli anni passati, capire chi nel dettaglio sta investendo di più e meglio sulla ricettività.

L’Osservatorio del turismo della regione Puglia, in via generale, ha rilevato rispetto al 2017 un aumento degli arrivi del +4%, del tasso d’internazionalizzazione del +2%, pari al 25,6% per gli arrivi e al 23,4% per le presenze rispetto al 2017, e la crescita del +7% per le strutture ricettive e del +3% per i posti letto. Vieste, tra le mete della provincia di Foggia, è una delle più gettonate della Regione (con più di un milione di arrivi), con un balzo significativo e inaspettato anche per alcune mete dei Monti Dauni, come Orsara di Puglia e Candela.

Tra i Comuni dei Cinque Reali Siti i dati di Orta Nova sono gli unici rilevati nel dossier, con dei numeri che fanno intuire una percentuale di arrivi ancora ridotta rispetto alle potenzialità. Sono stati 1.343, infatti, gli arrivi totali del 2018, con 2.456 presenze rilevate tra i non residenti. Questi sono pressoché italiani che si ricongiungono a familiari residenti ancora nel centro dei Reali Siti. Fa discutere anche il dato relativo a Cerignola che, con un’estensione demografica di 58.000 abitanti fa registrare solo 2.335 arrivi con 9.360 presenze totali.

QUI I DATI UFFICIALI: http://www.regione.puglia.it/web/ufficiostatistico/turismo1/-/asset_publisher/hSjTde7Qv8jH/content/osservatorio-del-turismo-regione-puglia-i-dati-turistici-regionali-del-2018?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.puglia.it%2Fweb%2Fufficiostatistico%2Fturismo1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hSjTde7Qv8jH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2