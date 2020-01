🔴 OK AL DECRETO PER IL TAGLIO AL CUNEO FISCALE, CONTE: “PIU’ SOLDI PER 16 MILIONI DI CITTADINI”🔴 TAGLIO DEI PARLAMENTARI, CASSAZIONE: OK AL REFERENDUM 🔴 I CINQUESTELLE CI RIPROVANO CON LARICCHIA, E’ LEI LA CANDIDATA PER LA REGIONE PUGLIA 🔴