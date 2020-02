Il rapporto con il gestore delle utenze domestiche, in molti casi, può trasformarsi in un vero e proprio tira e molla, con conflittualità quotidiane che possono nascere da improvvisi disservizi causati dal gestore. Un blackout improvviso può lasciarti senza elettricità per giorni, danneggiando anche i tuoi elettrodomestici, nonostante il tuo contratto sia in essere e i tuoi pagamenti siano stati sempre regolari. Cosa fare in questi casi e come far valere i propri diritti?

Infatti, in caso di disservizi e violazioni dei tuoi diritti, elencati all’interno del contratto che hai sottoscritto, puoi chiedere un risarcimento del danno, nei limiti e nelle more previsti dalla legge. Sono tanti i casi in cui si può fare istanza di risarcimento e altrettanti i casi in cui è davvero facile avere la meglio sull’Ente gestore, qualora le richieste facciano denotare delle inadempienze delle aziende.



In particolar modo, si può fare istanza di un rimborso quando hai subito un blackout programmato o causato da eventi eccezionali, con due casi da tenere in considerazione. Infatti se eri stato avvisato con anticipo dell’interruzione della corrente puoi essere rimborsato oltre le 8 ore di blackout, se invece non c’è stato preavviso e la responsabilità è dell’Ente Gestore, ti spetta il rimborso anche dopo soli 3 minuti di interruzione. Se oltre a questi disservizi, il blackout ti ha anche causato un danno patrimoniale (come la rottura di alcuni elettrodomestici) allora puoi anche chiedere un risarcimento aggiuntivo.



In questi casi, però, è sempre bene affidarsi ad un team di persone esperte che conoscono la normativa in materia e possono indirizzarti al meglio per favorire il risarcimento del danno che hai subito ed evidenziare le inadempienze e le omissioni delle aziende. Sul territorio nazionale, ad esempio, Arco Consumatori è una realtà consolidata che annualmente tratta migliaia di casi di questo tipo, ottenendo buoni risultati in favore dei consumatori che sono stufi di sentirsi dei bancomat dei Gestori, piuttosto che dei semplici clienti.



Sul nostro territorio di riferimento, l’ufficio più vicino è quello di ARCO CONSUMATORI ORTA NOVA, nella persona del referente locale Avv. Giuseppe Miele. Per queste problematiche puoi richiedere un consulto gratuito al n° 3932164745 oppure recarti presso la sede di CORSO ALDO MORO 12 ad Orta Nova.



