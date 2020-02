Nella cronaca storica della città di Foggia la data del 15 febbraio 2020 sarà ricordata come quella dell’apertura della sede territoriale della Direzione Investigativa Antimafia, l’organo interforze che si occuperà in maniera specifica del fenomeno mafioso in territorio di Capitanata.

Con il taglio del nastro è stata consegnata la sede adibita all’interno della Caserma Miale di Piazza Italia a Foggia. All’interno opereranno 20 unità tra cui vi sono Carabinieri, Poliziotti e Finanzieri, inseriti all’interno del nuovo corpo interforze al vertice del quale è stato nominato il tenente colonnello dei Carabinieri, Paolo Iannucci.

Per l’occasione è arrivata in città il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha ribadito alla stampa l’attenzione del Governo centrale ai fatti che si susseguono in territorio di Capitanata. “Con l’arrivo delle nuove unità – afferma il Ministro – i reati, a livello complessivo, sono calati, a dimostrazione che le forze dell’ordine stanno operando bene su questo territorio”. La Lamorgese tornerà a Foggia per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’UNIFG.

Sul fronte della cronaca, proprio poche ore prima dell’inaugurazione della sezione della DIA, a Lucera è esplosa un’altra bomba intimidatoria ai danni di un negozio del posto, per ricordare – qualora ce ne fosse bisogno – che la criminalità non abbassa mai il tiro.