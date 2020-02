Scruton è stato un filosofo e un personaggio pubblico molto apprezzato nel Regno Unito ma al tempo stesso sono molto discusse alcune sue posizioni conservatrici: Scruton, infatti, è stato promotore di reti accademiche antigovernative nell’est europeo nel periodo comunista.

In “Guida filosofica per tipi intelligenti” il filosofo inglese ci parla di filosofia con passione, eliminando il distacco che si è creato con il sentire comune che la pensa come qualcosa di difficile o di inutile, cercando di riconciliare il mondo delle idee col mondo dei fatti. In questo testo la filosofia viene unita alla vita attraverso concetti espressi con semplici parole come verità, storia, musica, sesso. Tutto viene analizzato e approfondito rendendo i concetti reali, vivi, vicini alla vita di tutti i giorni. Un libro che parla al mondo ma anche a chi si occupa di filosofia, un punto di vista diverso che aiuta nell’esercizio del dialogo.







Se fosse cibo:

Vista la britannicità dell’autore direi un pudding di riso, dolce con mandorle, frutta candita, rum e spezie

Racchiuso in una frase:

La filosofia – “l’amore della saggezza” – può essere avvicinata in due modi: facendola o studiando come è stata fatta. Il secondo è quello familiare agli studenti universitari che si trovano di fronte al più vasto corpo di letteratura che sia mai stato consacrato a un’unica disciplina. Questo libro segue il sentiero più antico: cerca di insegnare la filosofia attraverso la sua pratica. Benché io citi di tanto in tanto i grandi filosofi, non pretendo di fornire una guida attendibile delle loro idee. Spiegare “in pompa magna” le loro argomentazioni avrebbe tradito il principale proposito, che è quello di portare la filosofia alla vira (p. 5)

Edizione utilizzata:

Roger SCRUTON, Guida filosofica per tipi intelligenti, Raffaello Cortina, Milano 1997

Dove trovare il libro:

Il libro risulta esaurito ma si trova agilmente nei mercatini dell’usato come comprovendolibri.it o ebay.it.