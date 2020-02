Il caso è di estrema attualità per la rilevanza mediatica che ha avuto la sentenza del Consiglio di Stato con la quale è stata valutata la liceità della nuova modalità di tariffazione delle compagnie telefoniche. In particolare, la sentenza ha stabilito che gli utenti colpiti dalla tariffazione a 28 giorni hanno diritto al rimborso automatico dei giorni sottratti al servizio mensile. Questa problematica ha riguardato gli utenti che, tra il giugno 2017 e l’aprile 2018, hanno pagato una cifra più alta per la linea fissa o mobile di tipo ibrido a causa delle bollette fatturate a 28 giorni. Oltre alla restituzione automatica delle somme dovranno essere risarciti anche interessi e indennizzi.

A quanto ammonta il rimborso? Il totale dipende dal tipo di contratto sottoscritto: si tratta di somme comprese tra i 30 fino ai 50 euro. Secondo alcuni dati aggiornati al 2020, ad oggi solo il 5% di chi ha diritto al ristoro lo ha davvero ottenuto. Non tutti sanno infatti che si può chiedere il rimborso. Nonostante le decisioni dei tribunali le compagnie telefoniche stanno ostacolano la restituzione delle somme ingiustamente percepite dai loro clienti, rendendo le procedure di rimborso complesse e spingendo gli utenti a richiedere l’indennizzo che, invece, la legge stabilisce essere automatico.

Quindi per ottenere il rimborso le strade da percorrere possono essere due: rivolgersi ad un'associazione di consumatori oppure procedere autonomamente, col rischio però di incappare in trame difficilmente dipanabili sui siti delle compagnie. Proprio perché le aziende di telefonia stanno facendo ostruzionismo e puntano sulla mancata informazione, affidarsi a degli esperti della materia risulta essere ancor più importante per avere la meglio.

