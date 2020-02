Il Comune di Stornara, dopo comunicazioni da parte delle autorità competenti, ha deciso di annullare la manifestazione del Carnevale a titolo precauzionale.







“Non vi sono rischi specifici per il nostro territorio” – ha affermato il sindaco, Rocco Calamita, – “ma in questa fase di diffusa preoccupazione, si è scelto di annullare la manifestazione per rassicurare i cittadini, anche se non ci sono emergenze sanitarie”.







Nell’annullare l’evento che si sarebbe tenuto il prossimo 25 febbraio, il primo cittadino ha anche ricordato l’obbligo per tutte le persone che abbiano soggiornato in Cina e nelle zone “rosse” d’Italia, di comunicare tale circostanza alle aziende sanitarie territorialmente competenti.