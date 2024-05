Tutto pronto per l’inaugurazione del C-LAB MAO Laboratorio Culturale che si svolgerà l’8 maggio a Orta Nova in Piazza Mario Frasca, snc / Via Gronchi, snc dalle ore 17:30.

Il progetto si propone principalmente di diffondere buone pratiche volte a favorire la diversità e contrastare qualsiasi forma di discriminazione. L’obiettivo è garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso e partecipazione ad eventi formativi, culturali, sociali e di intrattenimento.

Il progetto C-LAB MAO infatti, è vincitore del bando regionale Luoghi Comuni: iniziativa promossa dalle Regione Puglia – Politiche Giovanili e A.R.T.I. Puglia, finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili di cui il Comune di Orta Nova è partner di progetto.

Il C-LAB MAO è uno spazio dedicato ed accessibile a tutti, in cui si possono condividere idee, arte e cultura in ogni forma: live musicali, teatro, cinema, cene spettacolo e non solo: sono a disposizione di tutta la comunità attrezzature idonee per poter dar voce a tematiche particolari di interesse generale come sala podcast e web radio.

Presso il C-LAB MAO c’è inoltre una vasta gamma di corsi formativi, che spaziano dall’inglese alla pittura, dal basso e chitarra al marketing, oltre a seminari, convegni e rassegne culturali per arricchire conoscenze e passioni dai più piccoli ai più grandi.

La comunità che ne necessita, può inoltre, usufruire della zona Co-working / Networking in cui sono presenti postazioni pc e stampanti per chiunque abbia bisogno di un posto confortevole e ben attrezzato per poter svolgere la propria attività. Per gli amanti della lettura, l’area del Caffè letterario è il luogo perfetto per potersi rilassare con un buon caffè o tè.