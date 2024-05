Prosegue “L’8 per la Cultura”, la rassegna culturale ideata e organizzata da MAO FM 19.77 e dal Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella, con la direzione artistica e organizzativa di Paola Grillo, in collaborazione con l’I.I.S. Adriano Olivetti di Orta Nova sotto gli auspici del CEPELL.

Protagonisti del terzo appuntamento, l’8 maggio, alle ore 18.00 presso il nuovo C-LAB MAO in piazza Mario Frasca ad Orta Nova, saranno Luigi de Seneen (esperto di marketing, business developer, chairman e CEO Marketing Movers) e Gianfilippo Mignogna (sindaco di Biccari e autore del libro “Ospitare fa bene”).

“Minimi Comuni Digitali”, il titolo dell’incontro, che inaugurerà la sede del C-LAB MAO. I piccoli comuni italiani sono le cellule che compongono il tessuto nazionale. In esse risiede e sopravvive il nostro DNA: tradizioni, storia, testimonianza, particolarità territoriali, artigianato, enogastronomia e molto altro. Dimenticati dalle strategie nazionali, vittime dello spopolamento rischiano di estinguersi e con loro interi pezzi dei nostri punti di forza. Il digitale può invertite la tendenza e far rifocalizzare interesse e attività nei piccoli comuni. ”Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

L’incontro si aprirà con i saluti di Luca Ferrandina, presidente di MAO FM 19.77, e Maria Carbone, dirigente scolastica dell’I.I.S. Olivetti. Modera Arturo Gianluca Di Giovine. Introduce Paola Grillo.