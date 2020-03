Negli scorsi giorni, l’ex sindaco di Orta Nova Dino Tarantino ha utilizzato il suo canale Facebook per chiedere dei chiarimenti sulla restituzione delle somme versate come anticipo dai cittadini per assicurarsi dei loculi cimitariali non ancora assegnati, a distanza di alcuni anni.







Nel suo intervento, il consigliere di minoranza di Fratelli D’Italia incalza l’attuale sindaco Domenico Lasorsa chiedendo le motivazioni della restituzione delle somme per la prevendita dei loculi. “A mio avviso – afferma l’ex sindaco – vi siete solo scrollati di dosso la responsabilità di garantire il rapporto tra i cittadini e l’impresa che sta realizzando i loculi. Mentre ricordo che noi avevamo deciso il criterio per evitare qualsiasi speculazione da parte dei privati”.

La polemica è sorta soprattutto sulla paventata eventualità che coloro che hanno versato le somme in anticipo, non si vedano riconosciuto un diritto di prelazione sui loculi di prossima consegna nell’area nuova del cimitero di Via Stornara. Da ciò l’attuale sindaco ha sentito la necessità, a distanza di qualche giorno, di replicare alle accuse dell’ex sindaco.







“Con delibera n. 9 del 03/02/2016 l’allora giunta comunale da te presieduta” – scrive Lasorsa rivolgendosi a Tarantino -“autorizzava il responsabile dell’area Tecnica alla predisposizione di tutti i documenti necessari per la concessione di loculi cimiteriali di futura costruzione. Purtroppo MAI realizzata. Si, mai realizzata da te e dalla tua amministrazione! Pertanto – continua il primo cittadino – si è ritenuto di dover tutelare il diritto dei cittadini al rimborso dell’acconto versato di 1.000 euro in quanto i loculi cimiteriali non sono più stati realizzati dal comune di Orta Nova!”.

Il sindaco Lasorsa, replicando al consigliere Tarantino, ha anche affermato che la realizzazione dei nuovi loculi è tuttora in corso e che, con ogni probabilità, la nuova area ricadente nell’esercizio del project financing sarà consegnata tra un mese circa.

