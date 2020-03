I disordini verificatisi presso il Carcere di Foggia si sono estesi a macchia d’olio su tutta la provincia. Poche ore dopo l’evasione dalla struttura di Via delle Casermette, i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo ad Orta Nova che poco prima si era dileguato dal carcere foggiano.







L’evaso viaggiava a bordo di un autobus di linea che è stato fermato dalle volanti nei pressi dell’incrocio di Via De Gasperi / Corso Umberto I. Non si conoscono le generalità della persona tratta in arresto. Resta alta l’attenzione per arginare quanto accaduto questa mattina al carcere.







Altri fuggitivi, infatti, sarebbero stati fermati sulla strada per Bari mentre probabilmente erano diretti verso Taranto. Altri evasi sarebbero stati fermati per le vie di Foggia. Secondo dati – non ancora ufficiali – sarebbero circa 30/40 gli evasi questa mattina, con la metà di loro già rintracciati e catturati dalle forze dell’ordine.