“Allo stato attuale, fortunatamente, nel nostro paese non c’è nessun caso di contagio da Covid-19. Lo comunico a seguito delle false notizie, diffuse nelle scorse settimane, su presunte persone colpite dal coronavirus, ricordandovi che essere in quarantena precauzionale non significa essere positivi” – afferma il sindaco di Stornara, Rocco Calamita.

Aggiungo dicendo che solo con la collaborazione di tutti possiamo creare un clima sereno e collaborativo in questo momento così delicato in cui versa tutto il Paese, invitandovi a seguire le misure governative e regionali.

Ringrazio, inoltre, tutti coloro che attraverso un comportamento responsabile, seguono le disposizioni in vigore che mirano a sconfiggere questo tremendo virus. In particolar modo a tutte le attività per come stanno collaborando ed eseguendo correttamente tutte le direttive Ministeriali; a tutti coloro che lavorano nell’ambito sanitario, che ogni giorno dimostrano il loro valore; alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale e alle Guardie Ecozoofile per i controlli fatti e che continueranno a fare nei prossimi giorni, con la speranza che questa situazione d’emergenza possa concludersi in tempi rapidi.

Comunicato Stampa

Rocco Calamita – Sindaco di Stornara