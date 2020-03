🔴 BRUSAFERRO (IS): “IL VIRUS RALLENTA MA SOLO DOPO I DATI DI PASQUA POSSIAMO ALLENTARE I DIVIETI” 🔴 PORTOGALLO REGOLARIZZA IMMIGRATI: “IN QUESTA FASE TUTTI DEVONO POTER ACCEDERE ALLA SANITA'” 🔴 IN GERMANIA SUICIDA THOMAS SCHAFER, MINISTRO DELLE FINANZE DELL’ASSIA: “ANGOSCIATO PER L’EPIDEMIA” 🔴