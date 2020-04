Il sindaco di Orta Nova Domenico Lasorsa è stato sottoposto alla misura della quarantena fiduciaria in via precauzionale, essendo venuto a contatto con un caso positivo di Coronavirus.

Il primo cittadino ortese, nell’ambito del suo lavoro presso l’ospedale di Foggia, è entrato a contatto con un paziente che inizialmente non era consapevole di aver contratto il virus e quindi non era stato inserito nel percorso Covid-19.

In virtù di ciò e in via strettamente precauzionale il sindaco dovrà osservare l’isolamento fiduciario per 14 giorni. Al momento non è stato disposto il tampone, sarà così soltanto qualora dovessero verificarsi dei sintomi. Da casa sua, dove ha girato l’ultimo video aggiornamento, il sindaco ha annunciato un altro positivo al Coronavirus tra i cittadini di Orta Nova. Il conto ufficiale della ASL sale dunque a quattro unità.