Il sindaco di Troia Leonardo Cavalieri è intervenuto per denunciare pubblicamente il comportamento scorretto di un esercente del posto e al contempo prendere le distanze dall’ultima ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, incentrata sulla cosiddetta “Fase 2” della pandemia da Covid-19. Secondo quanto affermato dal sindaco Dem, non ci sarebbero ancora le condizioni per permettere le riaperture avallate dall’atto regionale a firma del Governatore, esponente del suo stesso partito e figura peraltro molto vicina al sindaco.

“Quanto accaduto oggi a Troia” – sottolinea su Facebook, Cavalieri – è di inaudita gravità: un esercente commerciale, credendosi furbo, si è rifatto all’ordinanza del presidente Emiliano ed ha aperto l’attività, un bar, dando la possibilità di fare asporto della merce. E questo è gravissimo per una serie di motivi: perché il Comune di Troia non ha fatto propria l’ordinanza di Emiliano, riportandosi al DPCM e alle ordinanze sindacali emesse nei giorni scorsi; dunque, l’esercente ha contravvenuto a DPCM che prevede la chiusura dei Bar e i cittadini hanno contravvenuto alle indicazioni ivi contenute; non ha osservato la regola dell’asporto, che vieta di consumare gli alimenti nei pressi del bar. Alcuni cittadini sono stati testimoni di quanto accaduto, è stato scorretto, irriguardoso nei confronti dei colleghi che, invece, hanno osservato le regole rispettando la nostra gloriosa Città. Una apertura annunciata e ripresa su Facebook”.

Con il suo ultimo post il sindaco ha ribadito che la situazione relativa ai contagi da COVID-19 desti ancora preoccupazione e in virtù di ciò non sia possibile ancora riaprire nella misura annunciata da Emiliano. “Sapete della mia vicinanza politica ad Emiliano, ma l’ordinanza di ieri non è stata né sarà condivisa ed applicata sul territorio comunale di Troia” – conclude il primo cittadino. Giovedì, dalle 19.00, in diretta Facebook vi spiegherò le misure studiate dall’amministrazione e sarò a disposizione per tutte le istanze dei cittadini. Oggi le statistiche regionali parlano di 1 ammalato di covid su 1000 abitanti a troia abbiano 32 positività su 7.000. Penso che questo dato debba farci riflettere”.