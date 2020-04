La fase 2.0 dell’ARCI inizia con la vittoria e l’ammissione alla fase di co progettazione ed al finanziamento del bando “Luoghi Comuni” per la gestione del Nuovo Centro Polifunzionale di Stornara. In data 28/04/2020 la commissione di ARTI e Regione Puglia ha ammesso al finanziamento il progetto presentato dalla nostra associazione per la riqualificazione della struttura.

La nostra proposta è quella di creare un nuovo centro polivalente aggregativo che offrirà la possibilità ai giovani e professionisti di conoscersi, condividere spazi e idee, servizi per studiare e lavorare, creare e progettare. Il concept è un luogo in cui far circolare saperi e stimolare progresso sociale attraverso la contaminazione tra ricerca, formazione e lavoro. Le attività prevederanno laboratori innovativi, capaci di valorizzare il territorio, promuovendo una cultura della partecipazione e della legalità come ad esempio (human digital design, responsabilità sociale, rigenerazione umana, ecc.), attività di coliving e coworking in cui ritrovarsi ed incentivare la creatività. Uno spazio in cui lavorare insieme ed essere valore aggiunto per il territorio CO.CO.PROJECT (Co-living, Co-study, Co-project).

“La vittoria di questo bando non è personale, la vogliamo condividere con tutta la cittadinanza che in questo tempo ha dimostrato grande spirito collaborativo e di sacrificio, la dedichiamo agli operatori sanitari e tutti coloro i quali sono impegnati in prima linea nella battaglia contro il Covid19. Ripartiremo con una nuova casa della partecipazione in cui progettare una nuova economia collaborativa che generi benefici per tutti”. Queste le parole del presidente dell’ARCI dott. Vincenzo Signoriello.

Un ringraziamento a tutta l’amministrazione comunale, in particolare all’assessorato Politiche Giovanili, per aver accolto immediatamente la candidatura del bene, al direttivo dell’ARCI e allo staff di progettazione per il prezioso lavoro svolto, ai partner di progetto, alle associazioni locali ed al Dipartimento di Economia Unifg.

Comunicato Stampa

ARCI Travel Stornara