A Candela la fase due inizia dai più piccoli. Ad annunciarlo è stato il sindaco, Nicola Gatta, che su Facebook ha mostrato le iniziative di prevenzione e di gratificazione che hanno riguardato i bambini candelesi.

“Dal 4 maggio inizia la Fase 2 e anche i più piccoli avranno bisogno di dispositivi di protezione”- scrive Gatta. “Per questo ho deciso di fare personalmente un piccolo dono a tutti i bambini di Candela, regalando una mascherina colorata riutilizzabile che sarà consegnata da domani dai volontari della Protezione Civile. L’ho voluto fare per ringraziarli, perché in questa emergenza sanitaria hanno dimostrato di essere degli eroi, restando a casa per oltre due mesi e ora meritano di uscire in massima sicurezza!”.

Ma non è tutto. Anche l’imprenditoria locale si è mostrata solidale nei confronti dei più piccoli che risiedono nel Comune dei Monti Dauni. Il sindaco, sempre dal suo profilo Facebook, ha ringraziato anche la pasticceria Le Delizie di Fares Massimo per aver regalato un buonissimo gelato a tutti i bambini.