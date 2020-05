Desta preoccupazione, almeno sotto il profilo dell’ordine pubblico, la situazione che riguarda Carapelle. Infatti continuano senza sosta i roghi dolosi nella notte, con una scia di attentati che non si arresta.

L’ultimo incendio doloso si è verificato la scorsa notte in Piazza Dante Alighieri in una zona centrale del Comune dei Cinque Reali Siti. Alle ore 3 circa è scoppiato un incendio che ha avvolto una Citroen che era parcheggiata in strada.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, per spegnere l’incendio e i Carabinieri che indagano sulla matrice dolosa dell’incendio. Sarà necessario capire se ci sono telecamere di videosorveglianza in zona per risalire agli autori dell’atto incendiario.