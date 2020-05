Un bel gesto di solidarietà per i carapellesi arriva dalla vicina Stornara. L’azienda Principe di Puglia ha infatti messo a disposizione di chi ne ha bisogno un carico di ortaggi. Pochi miniti fa, l’amministrazione comunale di Carapelle (col vicesindaco Ulderico Spinapolice e l’assessore ai servizi sociali Raffaella Ricco) e la protezione civile CISA hanno ritirato diversi chilogrammi di broccoli, che saranno messi a disposizione di chi ne ha bisogno. A partire dalle 18, davanti al Comune, avrà luogo la distribuzione. La donazione fa parte del progetto “Principe di Puglia per Voi”, nato durante l’emergenza COVID-19.

Principe di Puglia produce e trasforma verdure biologiche di alta qualità e tutto il prodotto che per pezzatura e grammatura non verrà venduto ai nostri clienti sarà devoluto a tutti e tutte le cittadine bisognose del nostro territorio. “Siamo consapevoli – dicono da Principe di Puglia – che questo gesto potrà contribuire ad alleviare i problemi delle famiglie e le ansie dei genitori che non riescono a dare tutto ciò che vorrebbero ai loro figli e speriamo che con il nostro esempio si possano sensibilizzare tutte quelle aziende che, nel limite delle loro possibilità, lavorano sul nostro territorio”.

“Questo splendido gesto – ha detto il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele – conferma il gran cuore dei cittadini dei Cinque Reali Siti, che davanti ad ogni emergenza si dimostrano compatti e solidali. Ringrazio Principe di Puglia a nome dell’amministrazione comunale e dei miei concittadini”.

Comunicato Stampa

Comune di Carapelle