Negli ultimi anni, in occasione della Giornata Regionale della Disabilità istituita dalla Regione Puglia nel 2003, la cooperativa SocialService ha promosso ad Orta Nova degli eventi volti all’integrazione sociale e alla sensibilizzazione sul tema delle diverse abilità. Con queste finalità è nato il format “Noi Come voi” che quest’anno, a causa delle restrizioni anti-contagio da Covid-19, è stato rinviato a data da destinarsi.

Nonostante questo, la cooperativa ha voluto comunque ricordare le quattro edizioni dell’evento che hanno visto anche la partecipazione di testimonial eccellenti come Annalisa Minetti, Michele Placido e Alessandro Haber. In particolar modo, le prime due edizioni (del 2012 e 2013) sono state incentrate sulla promozione degli sport paralimpici, anche grazie alla proficua collaborazione con la FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) e il CIP (Comitato Italiano Paralimpico). In queste due edizioni le abilità degli atleti hanno invaso la piazza ortese, lasciando senza parole gli spettatori. Negli anni a seguire (2016 e 2018), l’evento si è trasformato in un laboratorio di teatro che ha coinvolto attivamente i ragazzi del Centro Polivalente “Monsignor Michele Ventrella” di Orta Nova e che si concludeva con uno spettacolo di piazza che ha sempre avuto un grande successo.

Le attività hanno favorito la creazione di una vera e propria rete tra esperti che da anni lavorano nel teatro (come Vincenzo Toma e Francesco Gravino) e gruppi composti da persone diversamente abili, scuole e associazioni; tutti accomunati dal desiderio di conoscere e scoprire le esperienze teatrali per esprimere, raccontare le emozioni, le proprie storie di vita, e cercare nuove relazioni attraverso uno strumento che raccoglie in sé arte, musica, spettacolo. La rappresentazione era un vero e proprio unicum del genere, con un palco a raso volto a coinvolgere la platea, movimenti evocativi degli attori e una scenografia con giochi di luci e acqua.

“Quest’anno eravamo pronti per proporre ancora una volta l’evento conclusivo del nostro laboratorio di teatro” – afferma il presidente della SocialService, Gerardo Consagro. “Purtroppo il Coronavirus ci ha costretti a posticipare l’evento finale che si basa molto sulla vicinanza del pubblico ai ragazzi. Ma siamo sicuri che, sebbene non più in corrispondenza della Giornata regionale della disabilità, riusciremo anche quest’anno ad organizzare questo bel momento di sensibilizzazione che è stato tanto apprezzato dai cittadini, ma anche dai ragazzi che non vedono l’ora di tornare ad esibirsi in pubblico”.

