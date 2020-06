I cittadini della comunità montana di Accadia stanno manifestando il loro dissenso nei confronti di un progetto di realizzazione di un forno crematorio all’interno del cimitero locale. Negli ultimi mesi, nonostante il lockdown per il Coronavirus, sono state raccolte circa 700 firme rivolte al sindaco Pasquale Murgante affinché ritiri la decisione dell’amministrazione comunale. Contemporaneamente è nato anche un comitato “no al forno crematorio” che sta ottenendo sempre più adesioni. Il comitato ha indirizzato una lettera al Prefetto di Foggia, alla Regione Puglia, alla Procura della Repubblica e al Comando dei Carabinieri contestando la scelta di adibire questa struttura nel centro abitato, dove peraltro si trova il cimitero.

“Il no espresso dai cittadini – si legge nell’ultima missiva – non è un no dettato da ragioni elettorali. La sola motivazione del no è perché i forni verrebbero realizzati dentro al cimitero, ossia nel centro abitato”. Nello specifico, i cittadini di Accadia sono preoccupati dal fatto che il nuovo impianto potrebbe avere delle ricadute dal punto di vista ambientale con la produzione, a ridosso delle abitazioni e dei frequentati luoghi cittadini, di inquinanti quali polvere, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti oltre a possibili emissioni di mercurio, zinco, diossine-furani e IPA, che sono anche pericolose per la salute.

Per questo motivo stanno chiedendo a gran voce al sindaco Murgante di ritirare le delibere che hanno permesso l’approvazione di questo progetto. “Non possiamo credere che il sindaco Murgante, giunto ormai alla fine del suo mandato ed anche a pochi mesi dalla pensione da medico voglia essere ricordato come colui che senza condivisione e senza plausibili spiegazioni abbia voluto realizzare nel centro urbano un impianto che contrasta vistosamente con l’aspirazione di Accadia, predicata dallo stesso sindaco, a città del turismo e della cultura” – scrivono dal comitato.