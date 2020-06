Un grosso ramo è caduto da un albero del cortile della Scuola Elementare II Circolo di Orta Nova, in Via Scarabino – angolo Via Liguria. E’ accaduto alle ore 19 circa di questo pomeriggio.

Fortunatamente al momento dell’accaduto non si trovava nessuno a transitare sul marciapiede sottostante. L’arbusto ha colpito un’auto che era parcheggiata in strada, alla quale però non sono stati arrecati dei danni.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per sfoltire il ramo caduto e liberare l’autovettura che si trovava nella zona sottostante. Presenti anche agenti della polizia locale per favorire le operazioni di ripristino.