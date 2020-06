Torna con una nuova programmazione il cartellone di “5 Reali Siti, luoghi ospitali itinerari in arte”, dopo il rinvio causato dalla pandemia di Coronavirus. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del bando “Periferie al Centro”, si pone l’obiettivo di promuovere il teatro, i workshop e le letture nei Comuni dei Cinque Reali Siti, grazie al coordinamento dell’associazione Mamamà e di Galleria Manfredi.

CARAPELLE. Messa da parte per il momento l’inaugurazione dell’auditorium, la programmazione di Carapelle riparte il 3 luglio 2020 con “Nati per leggere”, letture piccine per bambini dai 3 ai 5 anni a cura di Milena Tancredi, responsabile biblioteca per ragazzi presso la Magna Capitanata di Foggia. Sabato 11 luglio, invece, arriva Marco Tornese con lo spettacolo “Facciamo Cyrano”, in piazza Giovanni Paolo II. La comicità di Santino Caravella, volto noto di Made in Sud, andrà in scena il 19 luglio presso la stessa piazza. Chiude il programma lo spettacolo di Lorenzo Flaherty, dal titolo “semplicemente donna”, il 27 luglio.

ORDONA. Due gli appuntamenti in programma nel Comune degli scavi. Il 5 luglio, dalle 19 alle 20.30, ci saranno diversi spettacoli musicali a cura di Maurizio Rana, in collaborazione con Mastering.it, presso il cortile del museo civico. Il 31 luglio torna il teatro serale in piazza con “I corteggiatori” a cura della compagnia DeLoi.

ORTA NOVA. Oltre alle letture per piccini presso il palazzo Ex Gesuitico, anche ad Orta Nova sono in programma numerosi appuntamenti di teatro. Il primo è quello del 3 luglio, con “l’arco di Atalanta, Storia di un’eroina greca”, presso il Palazzo Ex Gesuitico. La compagnia DeLoi, con lo spettacolo “I Corteggiatori” si esibirà anche ad Orta Nova domenica 2 agosto. Il 4 e il 5 settembre è previsto un laboratorio di clownerie con Michele Diana presso l’anfiteatro della villa comunale. Chiude il programma lo show degli artisti di strada il 4 settembre.

STORNARA E STORNARELLA. Anche Stornara darà spazio alle letture per bambini a cura della Magna Capitana. Il 10 luglio, inoltre, il programma seguirà con “Iliade -Dj Set” a cura di Galleria Manfredi presso la biblioteca comunale. Ancora Galleria Manfredi in scena con lo spettacolo “Lui e Lei” fissato per la data del 23 luglio sempre nella stessa sede. Due gli appuntamenti attesi presso la villa comunale di Stornarella. Il 12 luglio il teatro del pollaio porta in scena la Sposa di Legno, mentre il 17 luglio è previsto lo spettacolo su “Le donne di Federico II” a cura di Galleria Manfredi.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, ma a causa delle restrizioni per il COVID-19 e il contingentamento degli ingressi è consigliata la prenotazione. La prenotazione, invece, è obbligatoria per il laboratori e per l’iniziativa “Nati per leggere”. Per prenotare e per avere informazioni sugli eventi si può fare riferimento alle Pro Loco di Stornara, Stornarella, Carapelle, Orta Nova e all’APS Pro Muovere Ordona.