Il parroco di Alberona, Don Michele Di Gioia, ha deciso di lasciare la parrocchia del Comune dei Monti Dauni per prendersi un momento di riflessione personale. Tale decisione è stata annunciata dal diretto interessato durante la messa di domenica scorsa.



L’annuncio improvviso del parroco ha lasciato sgomenta l’intera comunità religiosa locale che adesso si interroga sulle motivazioni. Sul tema è intervenuto anche il vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano che ha confermato tutto con una lettera alla comunità e ha chiesto discrezione, silenzio e preghiera per il sacerdote giunto ad Alberona tre anni fa.

Nel giro di poche ore si è generato un senso di disorientamento tra la gente al punto tale che è dovuto intervenire anche il sindaco di Alberona, Leonardo de Matthaeis che ha chiesto alla sua comunità di non alimentare voci o dicerie infondate su questa scelta. Tuttavia, al momento, non sono state indicate le motivazioni ufficiali della scelta del parroco lucerino, ma evidentemente si tratta di una decisione maturata nel tempo. Nel frattempo la comunità di Alberona attende la designazione di un nuovo parroco.