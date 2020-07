Continua a tener banco la storia legata alla presunta presenza di spettri del castello ducale di Ascoli Satriano, dopo i rilievi fatti da un noto Acchiappafantasmi, sta facendo il giro del web un video realizzato ieri da un utente di Ascoli Satriano, che immortala una presenza affacciata alla finestra del castello.



Non si fa attendere il commento del primo cittadino di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, che approfitta per rispondere anche ad alcune polemiche nate negli scorsi giorni sulla veridicità di tali rivelazioni.

“Ascoli non ha bisogno di inventarsi la storia dei fantasmi per sponsorizzare la bellezza suggestiva del nostro Castello Ducale. – scrive su Facebook il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone. Questa cosa non ce la deve ricordare, con arroganza, chi non conosce alcunché della nostra ricchezza archeologica, storica, artistica e monumentale. Soprattutto se tale pseudo insegnamento viene rivolto a coloro che, dopo 30 di completo abbandono, stanno riportando il maniero dei Marulli all’antico splendore. Tuttavia le leggende e i racconti vanno tramandati ed eventualmente anche spiegati con metodi logico-scientifici, perché anche questo fa parte della nostra tradizione storico-culturale”. – conclude il Sindaco Sarcone.



C’è chi invece parla di un riflesso del tramonto, anche se in realtà non ci sono stanze da cui può provenire la luce del tramonto che si staglia dietro al castello. Resta il fatto che il fascino di questi spettri sta richiamando l’attenzione anche di media nazionali su un luogo che ha molto da raccontare oltre ai fantasmi.

