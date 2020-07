“Perché i populismi sfruttano il cristianesimo” recita il sottotitolo di questo agile libro, che condensa in 140 pagine un’analisi illuminante su un fenomeno che ogni giorno vediamo in TV. Perché Salvini affida l’Italia alla Madonna di Fatima e, dall’altra parte del mondo, Bolsonaro fa la stessa cosa? Cosa spinge Putin e Trump a ostentare simboli religiosi per accreditarsi agli occhi dei propri elettori? Iacopo Scaramuzzi, giornalista con esperienza internazionale, ci racconta, attraverso la cronaca recente, l’alleanza internazionale delle destre populiste e il modo in cui utilizzano i medesimi schemi comunicativi ai quattro angoli del globo. Italia, Stati Uniti, Russia, Ungheria, Regno Unito e Francia sono i paesi al centro dell’analisi sul fenomeno delle destre, che parte ogni volta da un’intervista con testimoni privilegiati. L’autore arriva a formulare la tesi che esiste “un’internazionale delle destre cristiane”, con un nemico comune: papa Francesco. Un saggio/inchiesta agile, che si legge tutto d’un fiato e fotografa la realtà e le dinamiche della politica dei nostri giorni.

Comfort food: sicuramente pizza, patatine e hamburger!

Un gruppo di ideologi disinvolti ha colto anzitempo che il nazionalismo risorgente aveva a disposizione, in paesi di antichissima evangelizzazione, un patrimonio culturale, valoriale, simbolico, formidabile, presente ovunque, radicato, anche se superficialmente, in tutte le coscienze, riconosciuto da tutti: il cristianesimo. E per questo lo ha trasformato in riempitivo a buon mercato per colmare vuoti di idee o di ideologie, stoffa facilmente reperibile per ammantare di eternità, e indiscutibilità, le svolte strategiche, collante per cementare alleanze sociali improbabili, immaginario abbondante per dare colore e durata agli exploit elettorali. (pp. 123-124)

Iacopo SCARAMUZZI, Dio? In fondo a destra, EMI, Verona 2020

