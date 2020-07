Nell’ambito del programma delle strade provinciali interessate dal dissesto idrogeologico del Subappennino e del Gargano, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha approvato con atto deliberativo, il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Comune di Rocchetta Sant’Antonio – Strada Provinciale n. 99 bis – O.P.C.M. n. 3594/07 – Dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi – Intervento di sistemazione delle frane da 1 a 16”.



La S.P. 99 bis, si snoda interamente nel territorio comunale di Rocchetta Sant’Antonio e rappresenta il collegamento diretto del paese con lo scalo ferroviario e con numerose aziende agricole presenti nella zona, nonché il percorso più breve verso la zona industriale di Melfi.

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta dichiara: “Da diversi anni la S.P. 99 bis è chiusa al traffico perché interessata da numerosi fenomeni di smottamenti e frane, per lo più dovuti al dissesto idrogeologico dei versanti adiacenti la strada, che hanno interessato non solo gran parte delle aree a monte ed a valle della stessa, ma anche zone del piano viabile con conseguente e grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. Questo atto deliberativo ha consentito al progetto, di grande importanza per le comunità di Rocchetta Sant’Antonio e dei Monti Dauni, di poter essere inserito nel sistema RENDIS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo)”.

